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RCF Notre Dame Paris

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Radio Notre Dame  a été créée en 1981 par le Cardinal Lustiger, qui voulait permettre l’existence d’une radio catholique parmi les radios libres de l’époque. Un simple émetteur installé au diocèse à ses débuts, Radio Notre Dame est devenue au fil des ans un média professionnel de renom.

  • ©RCF
    23 octobre 2026

    Salon du chocolat 2026 : les conseils de Gilles Brochard pour bien en profiter

    Art de vivre4 min
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  • Le sanctuaire de Lourdes © Regan Dsouza par Pexels
    23 octobre 2026

    Un pélerinage à Lourdes qui marque à vie

    Actu diocésaine d'Ile-de-France (L')4 min
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  • Gilles Legardinier invité de Simon Tatreaux dans "Portrait"
    23 octobre 2026

    Gilles Legardinier

    Portrait13 min
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Podcasts

RCF Notre Dame Paris

Des émissions à écouter et à réécouter sans modération !

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Actualité RCF Notre Dame Paris

  • © Isabelle de La Garanderie
    23 octobre 2026

    Isabelle Payen de La Garanderie | Biodiversité et fraternité : que dit la Bible sur notre rapport au vivant ?

    L'édito du 10/12 3 min
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  • Le cardinal Jean Marc Aveline archevêque de Marseille président de la conférence des évêques de France Crédit photo Sabine de Rozières
    23 octobre 2026

    Les évêques de France écrivent une lettre aux jeunes « Notre seule arme est celle de l’amour qui se donne »

    L'actu chrétienne14 min
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  • Aymeric Christensen (La Vie) ©DR
    23 octobre 2026

    Aymeric Christensen | Éloge de la mouche énervante

    Tout est grâce, enfin presque3 min
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Vie Spirituelle RCF Notre Dame Paris

  • ©RCF
    23 octobre 2026

    Une mère qui a choisi la paix face à la haine

    Dialogue sur la mort12 min
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  • La maison aux murs fissurés, Cézanne
    23 octobre 2026

    Retrouver une foi de feu 5/5 Ceux que nous n'aimons pas

    Halte spirituelle12 min
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  • ©RCF
    23 octobre 2026

    Chapelet de Lourdes - 23/10/2026

    Le chapelet de Lourdes30 min
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Voir toute la vie spirituelle RCF Notre Dame Paris

Culture RCF Notre Dame Paris

  • L'heure de l'apéro ©RCF NOTRE DAME
    23 octobre 2026

    L'heure de l'apéro - 23/10/2026

    L'heure de l'apéro4 min
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  • Mirna Helou
    23 octobre 2026

    Mirna Helou - PROJET 12 de l’Opéra National de Paris - 23/10/2026

    Étonnant patrimoine5 min
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  • ©RCF
    23 octobre 2026

    Ce que l'histoire des extrême-droites nous dit de leur présent

    Les Racines du présent48 min
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    En partenariat avec LA CROIX

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Au Quotidien RCF Notre Dame Paris

  • La voix d'Olivier, la nouvelle libre antenne de ©RCF NOTRE DAME
    21 octobre 2026

    La Voix d'Olivier - 21/10/2026

    La Voix d'Olivier 90 min
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  • La voix d'Olivier, la nouvelle libre antenne de ©RCF NOTRE DAME
    20 octobre 2026

    La Voix d'Olivier - 20/10/2026

    La Voix d'Olivier 90 min
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  • La voix d'Olivier, la nouvelle libre antenne de ©RCF NOTRE DAME
    19 octobre 2026

    La Voix d'Olivier - 19/10/2026

    La Voix d'Olivier 90 min
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Économie et Société RCF Notre Dame Paris

  • © RCF Notre Dame
    22 octobre 2026

    Comment réapprendre à vivre ensemble ? Avec le philosophe Pierre-Henri Tavoillot

    L'invité du 10/1225 min
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  • ©RCF
    22 octobre 2026

    Ce que dit l'Eglise catholique sur les questions éthiques 2/3

    Où va la vie ? La bioéthique en podcast29 min
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    En partenariat avec Les Facultés Loyola Paris

  • © RCF Notre Dame
    21 octobre 2026

    Présidentielle 2027 : le politologue Jean Petaux décrypte les enjeux du 17 octobre

    L'invité du 10/1224 min
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Écologie et Solidarité RCF Notre Dame Paris

  • Engagez-vous, la nouvelle émission pour les associations avec Simon Tatreaux ©RCF NOTRE DAME
    22 octobre 2026

    L'oeuvre de la miséricorde aide silencieuse

    Engagez-vous !5 min
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  • Engagez-vous, la nouvelle émission pour les associations avec Simon Tatreaux ©RCF NOTRE DAME
    21 octobre 2026

    Engagez-vous ! - 21/10/2026

    Engagez-vous !5 min
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  • Engagez-vous, la nouvelle émission pour les associations avec Simon Tatreaux ©RCF NOTRE DAME
    20 octobre 2026

    Care France

    Engagez-vous !5 min
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Points de vue RCF Notre Dame Paris

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6 Bd Edgar Quinet 75014 Paris
01 56 56 44 44
contact@radionotredame.com

Qui sommes-nous ?

RCF NOTRE DAME, la radio chrétienne.

RCF NOTRE DAME est née de la rencontre de deux grandes voix de la radio chrétienne en France : RCF et Radio Notre Dame.

Écoutée chaque semaine par 1 350 000 personnes, RCF NOTRE DAME propose une information rigoureuse, des débats exigeants et des programmes qui donnent du sens. Le réseau rassemble 65 radios locales et diffuse ses programmes sur 270 fréquences en France et en Belgique.

Reconnues d'intérêt général, les radios associatives du réseau RCF NOTRE DAME vivent essentiellement grâce aux dons de leurs auditeurs.